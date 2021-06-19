HATAY SURİYE'DE REJİMİN SALDIRISINDA BİR SİVİL SAVUNMA ÇALIŞANI YAŞAMINI YİTİRDİ
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HATAY SURİYE'DE REJİMİN SALDIRISINDA BİR SİVİL SAVUNMA ÇALIŞANI YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SURİYE'de rejim güçlerinin, Beyaz Baretli arama-kurtarma ekiplerinin olduğu bölgeye yönelik düzenlediği saldırıda bir sivil savunma personeli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

SURİYE'de rejim güçlerinin, Beyaz Baretli arama-kurtarma ekiplerinin olduğu bölgeye yönelik düzenlediği saldırıda bir sivil savunma personeli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İç savaşın yaşandığı Suriye'de rejim güçleri, Hama'nın kuzeybatısında yer alan Kastun köyündeki sivil savunma merkezini hedef aldı. Rejim güçlerince yapılan saldırıda merkez, hizmet dışı kaldı. Saldırıda bir sivil savunma personeli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

HATAY SURİYE'DE REJİMİN SALDIRISINDA BİR SİVİL SAVUNMA ÇALIŞANI YAŞAMINI YİTİRDİ
HATAY SURİYE'DE REJİMİN SALDIRISINDA BİR SİVİL SAVUNMA ÇALIŞANI YAŞAMINI YİTİRDİ
HATAY SURİYE'DE REJİMİN SALDIRISINDA BİR SİVİL SAVUNMA ÇALIŞANI YAŞAMINI YİTİRDİ
HATAY SURİYE'DE REJİMİN SALDIRISINDA BİR SİVİL SAVUNMA ÇALIŞANI YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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