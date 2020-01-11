Hatay suriye'de rejim idlib'e saldırdı 17 ölü, 52 yaralı
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Hatay suriye'de rejim idlib'e saldırdı 17 ölü, 52 yaralı

Suriye'de rejim İdlib'e saldırdı: 17 ölü, 52 yaralıSURİYE'de rejim tarafından İdlib kenti kırsalına düzenlenen hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

11.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:23
Hatay suriye'de rejim idlib'e saldırdı 17 ölü, 52 yaralı

'de rejim 'e saldırdı: 17 ölü, 52 yaralı

SURİYE'de rejim tarafından İdlib kenti kırsalına düzenlenen hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

Suriye rejimine ait savaş uçakları bugün İdlib kent merkezi ile kırsalındaki yerleşim alanlarından Biniş, Marşemşe, Sermin, Dana ve Telminis'e bomba yağdırdı. Savaş alanına dönen yerleşim alanlarında, çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi. Çoğunluğu çocuk ve kadın 52 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Hatay suriye'de rejim idlib'e saldırdı 17 ölü, 52 yaralı
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