Hatay Suriye'de Güvenlik Sağlandıkça İhracat Artıyor

Suriye'de güvenlik sağlandıkça ihracat artıyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Suriye'de bazı bölgelerde güvenliğin artmasıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye bazı ürünlerin ihracatında artış yaşandı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden TIR'lara yüklenen mermer taşı, demir, çimento, makine sanayi ve gıda maddeleri, Cilvegözü'nden çıkıp Suriye tarafına geçiyor. Burada Suriye'nin Bab-El Hava Sınır Kapısı yakınındaki aktarma sahasında indirilen ihracat ürünleri, Suriye TIR'larıyla çeşitli bölgelere götürülüyor. Reyhanlı Ticaret Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, oluşan güvenli bölgelerle birlikte ihracatın arttığını söyledi. Zaroğlu, şöyle konuştu Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen mermer taşları Suriye'de inşaatlarda kullanılıyor. Bunun yanında motorin, patates, un, şeker, gıda maddeleri, makine sanayi ürünleri de ihraç edilen ürünler arasında yer alıyor. İhracatla birlikte başta Hatay olmak üzere Türkiye'ye döviz girdisi sağlanacaktır. İlerleyen günlerde ihracat ürünlerinde çeşitliliğinde olmasını bekliyoruz. Zeytin Dalı Harekatı ile bölge daha da güvenli hale geldi. Dolayısıyla ihracatta artışlar meydana geldi. Tüccarın yanı sıra nakliye sektöründe de canlılık oldu. İlerleyen zamanda bölgemiz daha da hareketlenecektir.