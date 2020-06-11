HATAY Suriye'de 5 bin briket evin inşası tamamlandı Suriye'de 5 bin briket evin inşası tamamlandıSURİYE'deki iç savaş ve saldırılar nedeniyle evlerini bırakarak güvenli bölgelerde derme çatma çadırlara yerleşen Suriyeli siviller için başlatılan projede 5 bin briket evin inşası tamamlandı.

Suriye'de 5 bin briket evin inşası tamamlandı

SURİYE'deki iç savaş ve saldırılar nedeniyle evlerini bırakarak güvenli bölgelerde derme çatma çadırlara yerleşen Suriyeli siviller için başlatılan projede 5 bin briket evin inşası tamamlandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca 'Mazluma Çatı Olalım' sloganıyla Suriye'de 24 metrekare genişliğinde 1+1 konseptinde 20 bin briket ev yapımı için başlatılan projede 5 bin adet evin inşası tamamlandı. Proje hakkında bilgi veren İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, 'Briket evleri, Suriye'nin İdlib ve Halep illerinin kırsal bölgelerinde inşa ediyoruz. Tamamlanan toplam ev sayısı 5 bine ulaştı. İnşası tamamlanan evlere ivedi bir şekilde aileleri yerleştiriyoruz. Şu an 42 farklı arazide altyapı ve inşa çalışmaları devam ediyor. Vakfımız en kısa süre içerisinde 20 bin adet briket evi tamamlayarak savaş mağduru ailelere teslim etmek istiyor' dedi.

120 BİN SİVİL FAYDALANACAK

Briket evlerin sayısını artırıp daha fazla savaş mağduru sivilin ihtiyacını karşılamak istediklerini belirten Tosun, ??Bu proje bağışçılarımız tarafından ciddi bir teveccüh gördü. Sahada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi siviller tarafından da projemiz büyük bir mutlulukla karşılanıyor. Bu nedenle inşa etmeyi hedeflediğimiz ev sayısını 15 binden 20 bine yükselttik. 20 bin briket evi tamamlandığımızda yaklaşık 120 bin sivil, bu projeden faydalanmış olacak" diye konuştu.

Briket evlere yerleştirilen ailelere aynı zamanda sünger yatak, kılıflı yastık, çift kişilik battaniye, bez dolap, su termosu, el feneri ışıldak ve mutfak gereçlerinden oluşan malzemelerin de verildiğini sözlerine ekleyen Tosun, bağışçılarının desteklerini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: DHA