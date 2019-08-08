HATAY SONDAJ MAKİNELERİNDEN 1 MİLYON 408 CAPTAGON HAP ÇIKTI

08.08.2019 11:19

Hatay'da, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda sondaj makineleri içerisine gizlenmiş 1 milyon 408 bin captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 Suriyeli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere gümrükleme işlemleri için bekleyen TIR'a operasyon düzenledi. Narkotik köpekleri Dante ve Akrep eşliğinde yapılan aramalarda TIR'daki sondaj makineleri içerisine gizlenmiş 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap captagon ele geçirildi. 3 Suriyeli gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA