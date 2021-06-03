Son Dakika: Hatay'da Askeri kazada 2 asker şehit oldu! Kırıkhan-Reyhanlı'da kaza meydana geldi
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Son Dakika: Hatay'da Askeri kazada 2 asker şehit oldu! Kırıkhan-Reyhanlı'da kaza meydana geldi

Son Dakika: Hatay'da Askeri kazada 2 asker şehit oldu! Kırıkhan-Reyhanlı'da kaza meydana geldi
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Hatay son dakika haberleri... Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada, lastiği patlayan askeri tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte fabrikaya girdi. Kazada 2 askerimiz şehit düştü. Alınan bilgiye göre, Hatay - Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda seyir halindeki askeri tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çırçır fabrikasının duvarına çarptı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında Kırıkhan'dan Reyhanlı'ya doğru ilerleyen askeri tırın, lastiği patladı.

HATAY'DA ASKERİ KAZA

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sağlayamadığı tır, refüjü aşarak yolun karşısındaki çırçır fabrikasına girdi. Bekçi kulübesine çarparak durabilen tır, alev aldı.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürülürken, tırda bulunan 2 askerimiz olay yerinde şehit düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Hatay Kırıkhan'da, 3 Haziran 2021 tarihinde, boş olarak intikal eden tank taşıyıcı aracımız ön tekerinin patlaması sonucu yoldan çıkarak kaza yapmış ve araçta yangın çıkmıştır. Kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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