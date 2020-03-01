Hatay sınırındaki hava savunma üssünden füzeler fırlatıldı
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Hatay sınırındaki hava savunma üssünden füzeler fırlatıldı

Esed rejiminin 27 Şubat'taki alçak saldırısının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında sınırda bulunan hava savunma üssünden füzeler peş peşe ateşlendi.

01.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:25
Hatay sınırındaki hava savunma üssünden füzeler fırlatıldı

Esed rejiminin 27 Şubat'taki alçak saldırısının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında sınırda bulunan hava savunma üssünden füzeler peş peşe ateşlendi.


Suriye'de rejime ait iki uçak ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği anlarda sınırında bulunan hava savunma üslerinden füzeler peş peşe ateşlendi.


Füzelerin ateşlenmesi çevrede heyecana yol açtı. - HATAY

Kaynak: İHA

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