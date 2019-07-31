Hatay sınırında orman yangını

Hatay sınırında orman yangını

Hatay sınırında orman yangınıHATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında, Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında orman yangını çıktı.

31.07.2019 19:21
Hatay sınırında orman yangını

Hatay sınırında orman yangını
HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında, Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Yayladağı ilçesi karşısında Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında orman yangını çıktı.
Sınıra yaklaşık 5 kilometre kadar mesafede iki ayrı noktada çıkan orman yangını Türkiye'den de gözlemleniyor. Esad'ın saldırıları sonrası çıktığı düşünülen yangının şuan için Türkiye'yi tehdit etmediği belirtildi.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.