Hatay sınırında orman yangını
Hatay sınırında orman yangınıHATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında, Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında orman yangını çıktı.
Hatay sınırında orman yangını
HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında, Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Yayladağı ilçesi karşısında Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında orman yangını çıktı.
Sınıra yaklaşık 5 kilometre kadar mesafede iki ayrı noktada çıkan orman yangını Türkiye'den de gözlemleniyor. Esad'ın saldırıları sonrası çıktığı düşünülen yangının şuan için Türkiye'yi tehdit etmediği belirtildi.
Kaynak: İHA
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