Hatay sınırında askeri hareketlilik (2)
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Hatay sınırında askeri hareketlilik (2)

Suriye sınırına tank sevkiyatı Konvoyun geniş güvenlik altında ilerlemesinden genel ve detay görüntü Suriye'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın sınır ilçelerinde hareketlilik sürüyor.

10.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:35
Hatay sınırında askeri hareketlilik (2)

sınırına tank sevkiyatı

Konvoyun geniş güvenlik altında ilerlemesinden genel ve detay görüntü Suriye'nin kentinin sınır komşusu 'ın sınır ilçelerinde hareketlilik sürüyor. Çeşitli birliklerden gelen çok sayıda askeri askeri araç, sınır birliklerine sevk edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hatay sınırında askeri hareketlilik (2)
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