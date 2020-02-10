Hatay sınırında askeri hareketlilik (2)
Suriye sınırına tank sevkiyatı Konvoyun geniş güvenlik altında ilerlemesinden genel ve detay görüntü Suriye'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın sınır ilçelerinde hareketlilik sürüyor.
10.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:35
Suriye sınırına tank sevkiyatı
Konvoyun geniş güvenlik altında ilerlemesinden genel ve detay görüntü Suriye'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın sınır ilçelerinde hareketlilik sürüyor. Çeşitli birliklerden gelen çok sayıda askeri askeri araç, sınır birliklerine sevk edildi.
Kaynak: AA