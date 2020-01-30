Hatay sınırında 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

30.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:14

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında 5 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekiplerin Türkiye - Suriye sınır hattında yaptığı arazi arama tarama faaliyeti esnasında Çamaltı Mahallesi Hoplar mevkisinde, Suriye'den getirildiği düşünülen 5 çuval içerisinde 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.



Sigaralara el konulduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - HATAY

Kaynak: İHA