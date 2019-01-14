Hatay Sınırına Tank ve Askeri Araç Sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar, Hatay sınırına konuşlandırılıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar, Hatay sınırına konuşlandırılıyor.
Çeşitli kentlerden demir yoluyla gönderilen askeri araçlar, İskenderun Garı'na ulaştı. Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek Kırıkhan ilçesinden polis eskortu eşliğinde Reyhanlı ilçesi yönüne hareket etti. - HATAY
Kaynak: İHA