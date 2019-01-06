Hatay Sınıra Mühimmat Sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı olası operasyonun hazırlıkları sürerken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa'daki sınır birliklerine mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı olası operasyonun hazırlıkları sürerken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa'daki sınır birliklerine mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Akşam saatlerinde Kırıkhan'da mühimmat yüklü askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Mühimmatların Şanlıurfa'daki sınır birliklerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA