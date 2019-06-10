Hatay - Şehit Uzman Çavuş Halil Kurt, memleketi Dörtyol'da son yolculuğuna uğurlandı

Hatay - Şehit Uzman Çavuş Halil Kurt, memleketi Dörtyol'da son yolculuğuna uğurlandı

Hatay - Şehit Uzman Çavuş Halil Kurt, memleketi Dörtyol'da son yolculuğuna uğurlandı(Tür: Yurt)

Hatay - Şehit Uzman Çavuş Halil Kurt, memleketi Dörtyol'da son yolculuğuna uğurlandı
(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA
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