Hatay şehidini son yolculuğuna uğurluyor
Hatay şehidini son yolculuğuna uğurluyorHATAY - Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar için memleketi Hatay'da cenaze töreni düzenleniyor.
22.08.2019 13:40
Hatay şehidini son yolculuğuna uğurluyor
HATAY - Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar için memleketi Hatay'da cenaze töreni düzenleniyor.
Antakya Mezarlık Kompleksi'nde düzenlenen cenaze törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in de katılması bekleniyor.
Kaynak: İHA