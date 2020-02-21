21.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:52

Hatay şehidi yarın toprağa verilecek

SURİYE'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın (24), memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesindeki baba evi, bayraklarla donatıldı. Şehit Fırıncıoğulları'nın yarın törenle toprağa verileceği bildirildi.

Türkiye, İdlib bölgesine göç ve krizi önlemek için yoğun askeri sevkiyat gerçekleştirirken, Esad rejimi bölgedeki TSK unsurlarına yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Saldırıda şehit düşen Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın Samandağı Deniz Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Remzi Fırıncıoğulları ve anne Münteha Fırıncıoğulları'nın İzmir'de bulunması nedeniyle şehidin yakınlarına verdi. Oğullarının şehit olduğu haberini İzmir'de alan Fırıncıoğulları çifti, özel uçakla Hatay'a geldi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları taziye için eve akın etti. Şehidin silah arkadaşları taziyeye gildiği babaevinde gözyaşı döktü.

Bekar olan şehidin Samandağ ilçesinde yarın ikindi namazına müteakip Çiğdede Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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