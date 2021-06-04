Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi
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Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi

Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

HATAY'da kaza yapan askeri araçta şehit olan 2 askerden Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun (28), memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

HATAY'da kaza yapan askeri araçta şehit olan 2 askerden Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun (28), memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

Hatay'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından, Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun'un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'in Midyat ilçesine gönderildi. Mardin Havalimanı'nda karşılanan şehit Altun'un cenazesi, konvoyla Midyat'a bağlı kırsal Şenköy Mahallesi'ne götürüldü.

Burada, düzenlenen cenaze törenine, Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, 70'inci Mekanize Piyade Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Midyat Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehidin yakınları katıldı. Cenazede şehidin annesi Aliya Altun Kürtçe ağıtlar yaktı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Altun'un cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.


- Mardin
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

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