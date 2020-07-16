HATAY Samandağ'da virajı alamayan sürücü dereye uçtu Samandağ'da virajı alamayan sürücü dereye uçtuHatay'ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, dereye uçtuğu otomobilinde yaralandı.

Samandağ'da virajı alamayan sürücü dereye uçtu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, dereye uçtuğu otomobilinde yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 HC 816 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Ali İsmail Köprüsü'nün bulunduğu bölgede virajı alamayarak dereye uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi ve vatandaşların yardımıyla sürücü sudan çıkarıldı. Sağlık ekibi, yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA