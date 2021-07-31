Hatay Samandağ'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çubuklu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, dozer ve yer ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, aynı mahallede sabah saatlerinde de ormanlık alana yakın bahçede yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli