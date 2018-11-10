Hatay Samandağ'da 28 Kaçak Yakalandı

Samandağ'da 28 kaçak yakalandı

HATAY'ın Samandağ ilçesinden, Güney Kıbrıs'a tekneyle gitmeye hazırlanan Suriyeli 28 kaçak yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerinin dün gece gerçekleştirdiği operasyonda, Suriye uyruklu 28 kaçak yakalandı. Kaçakların Konacık mevkiinden Güney Kıbrıs'a tekneyle gitmek için hazırlık yaptığı belirlendi. Kaçaklar, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.