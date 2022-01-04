Hatay Samandağ'a bağlı Uzunbağ Mahallesi'nde sulama tesisi yapımına başladı

HBB ekipleri, mahalledeki bazı noktalarda çökme meydana gelmesi ve bundan dolayı evlere su girmesinden kaynaklı ilk etapta 120 metre trapez kanal yaptı.

Trapez kanal ile su basan evlere acil çözüm üreten Büyükşehir ekipleri, sulama tesisinin kalan kısmının yapımına önümüzdeki günlerde başlanacağını bildirdi.

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