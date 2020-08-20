Hatay sahillerindeki yüzlerce atık temizleniyor Hatay sahillerindeki yüzlerce atık temizleniyor HBB'den, deniz ve sahillerde temizlik çalışması yaptı Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Türkiye'nin en uzun sahiline sahip olan Samandağ Denizi'nde ve Hatay'ın diğer sahillerinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Hatay sahillerindeki yüzlerce atık temizleniyor

HBB'den, deniz ve sahillerde temizlik çalışması yaptı

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Türkiye'nin en uzun sahiline sahip olan Samandağ Denizi'nde ve Hatay'ın diğer sahillerinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Hatay'da bulunan deniz ve sahillerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına devam ediyor. Denizde tekneler, sahilde personel vasıtasıyla devam eden çalışmalar kapsamında çöp ve atıklar toplanarak sahillerden uzaklaştırılıyor. İki adet deniz yüzeyi temizlik teknesi ile deniz yüzeyinde yüzer halde bulunan ambalaj atıkları ve çöpler toplanırken sahillerde 85 personel ara vermeden çalışmalarına devam ediyor.

Yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği deniz ve sahillerde temizlik sağlanabilmesi amacıyla iki deniz temizlik teknesi ve 85 personel ile temizlik çalışmaları gerçekleştirildiğini bildiren yetkililer, vatandaşlardan bu çalışmalara ortak olmalarını ve çöp ve ambalaj atıklarını çöp kutularına atmalarını istedi. Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle her zamankinden daha hassas davrandıklarını ve çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden yetkililer, deniz ve sahillerde gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra şehir genelinde temizlik çalışmalarına önem verdiklerini belirtti. Büyükşehir yetkilileri, son olarak hijyen ve sosyal mesafenin hayati önem taşıdığı bu süreçte vatandaşların da şehir temizliği konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA