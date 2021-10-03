Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor
Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.
HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlattıkları temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çöp poşetlerine dolduruyor.
Toplanan atıklar daha sonra imha ediliyor.
AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri