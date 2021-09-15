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Hatay sahilinde petrol atıkları elekle temizleniyor

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

- Hatay sahilinde petrol atıkları elekle temizleniyor Hatay'ın Samandağ ilçesinde Suriye'den gelen petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor.

- Hatay sahilinde petrol atıkları elekle temizleniyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Suriye'den gelen petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor.

Suriye'deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmalar tırmık ve elekler ile 13 gündür sürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarında, kumsaldan topladıkları atıklı kumları eleyip çuvallara dolduruyor. Çalışmalar neticesinde sahildeki kirlilikte büyük oranda azalma olduğu gözlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmalarına destek oluyor.

Hatay sahilinde petrol atıkları elekle temizleniyor

Hatay sahilinde petrol atıkları elekle temizleniyor

Hatay sahilinde petrol atıkları elekle temizleniyor

Hatay sahilinde petrol atıkları elekle temizleniyor
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
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