Hatay, Sağlığa Zararlı Borulara Veda Ediyor

Hatay'ın en büyük altyapı projesi olarak tarihe geçen Antakya-Defne İçmesuyu İnşaat'ında çalışmaların hızla devam ettiğine dikkat çeken Genel Müdürlük, söz konusu iki ilçenin temiz, sağlıklı ve güçlü şekilde iletilmesi adına yenileme ve modernize çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

İdare, yapılan isale hattı çalışmasında farklı ebatlarda basınca dayanıklı duktil ve polietilen boruların kullanıldığına ve maliyeti 63 milyon 823 bin TL olan dev proje sayesinde insan sağlığı açısından tehlike arz eden paslı, kireçli ve içi toprak dolu boruların bypass edildiğine vurgu yaptı.

Devam eden proje ile beraber kayıp ve kaçakların minimuma düşürülmesini hedeflediklerinin altını çizen HATSU, "Her Şeyden Önce Sağlık" ilkesiyle çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini kaydederek, toplamda 463 km döşenecek olan hattın 180 km'sinin tamamlandığını açıkladı.

