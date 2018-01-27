Hatay Reyhanlı'ya Roket Atıldı: 4 Hafif Yaralı
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Hatay Reyhanlı'ya Roket Atıldı: 4 Hafif Yaralı

Suriye topraklarından PKK/YPG'li teröristler tarafından ateşlenen roket mermisi Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çarşı Camii'nin arkasındaki bir eve isabet etti.

Hatay Reyhanlı'ya Roket Atıldı: 4 Hafif Yaralı

Suriye topraklarından PKK/YPG'li teröristler tarafından ateşlenen roket mermisi Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çarşı Camii'nin arkasındaki bir eve isabet etti. Roket patlamazken, 1'i çocuk, 4 kişi hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede toplanan vatandaşları uzaklaştırdı, bomba imha uzmanları da infilak etmeyen roketle ilgili önlem aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE-Hasan DÖNMEZ/ REYHANLI (HATAY) (DHA)

(Tür: Yurt)

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