Hatay Reyhanlı Saldırısının Firari Sanıklarından Aykan Hamurcu Yakalandı

Reyhanlı saldırısının firari sanıklarından Aykan Hamurcu yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanığı olarak aranırken yakalanan 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aykan Hamurcu, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanark cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA