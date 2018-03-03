Hatay - Reyhanlı'da Türk Bayrağı'na 300 Araçlık Konvoyla Ziyaret

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Abusultan Baggara aşireti, 300 araçlık konvoyda yaklaşık 1000 kişinin katılımı ile sınıfın sıfır noktasındaki Davutpaşa Mahallesi'ndeki bayraklı tepeyi ziyaret ederek Mehmetçiğe destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Reyhanlı'daki Abusultan Baggara aşireti 300 araçla yaklaşık 1000 kişi ile Davutpaşa Mahallesi'ne geldi. Araçlardan yükselen mehter marşı eşliğinde ve ellerinde 'Barışı tesis etmek için yürütülen Zeytin Dalı Haraketı'nda şanlı Türk Ordumuzun yanındayız' pankartı taşıyan vatandaşlar bayraklı tepe olarak anılmaya başlanan ve parke taşları ile yapılmış olan Türk Bayrağı'nın bulunduğu tepeye çıktı. Burada önce İstiklal Marşı okundu, daha sonra da 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı.

Türk Bayrağı'nı yapan Davutpaşalı çoban Bekir Şanverdi, harekatın ikinci günü Türk Bayrağı ve önce vatan yazısını yapmaya başladığını söyleyerek, "2 çocuğumuz 3 gelin ile belediyeden temin ettiğimiz taşları tepe çıkardık. Çalışmamız 18 gün sürdü. Kendileri küçük ama yürekleri büyük minik çocuklarımın da yardımı ile 150 metrekarelik Türk Bayrağı'nı yaptım. Amacımız Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek ve destek vermekti. Türkiye'nin her yerinden, Hatay'dan vatandaşlarımız geliyor. Ayrıca sanatçılar da burayı ziyaret ederek desteklerini verdiler" dedi.

Abusultan Baggara aşireti ileri gelenlerinden Musa Yüksekgönül ise, aile olarak Mehmetçiğe destek için bayraklı tepeye geldikleri belirterek, "Afrin'de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum. Aile bireyleri ve dostlarımızla Zeytin Dalı Harekatı'na destek veriyoruz. Reyhanlılılar olarak bir ve beraberiz, askerimizin ve polisimizin yanındayız. En büyük temennimiz burada sınır güvenliğimizin temin edilmesi anlamında yapılan bu operasyonun bir an önce ve sağlıklı şekilde bitmesi, Suriye halkının huzur bulmasıdır" diye konuştu.