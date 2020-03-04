: Hatay reyhanlı'da sınırdaki tepeye dev türk bayrağı yapıldı

04.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:14

Reyhanlı'da sınırdaki tepeye dev Türk bayrağı yapıldı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Cüdeyde Mahallesi'nde bulunan yüksek tepeye vatandaşlarca, parke taşı kullanılarak dev Türk Bayrağı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) tarafından başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı' sürecinde mahalle halkı tarafından yapılan dev Bayrak Oğulpınar Mahallesi yolu üzerindeki Cüdeyde Mahallesinde, aynı adı taşıyan tepeye yapıldı. Askerin geçiş noktasına sınırın sıfır noktasına yapılan dev bayrağını yapma fikrinin, başlatılan operasyonda askerlere destek olmak için olduğunu söyleyen Ahmet Kaya, "Bayrağımı yapmamız 5 gün sürdü ve yaklaşık 6 bin adet parke taşı kullandık. Parke taşlarını ellerimizle tek tek tepeye taşıdık. Bayrak bizler için canlarını ortaya koyan şehitlerimize armağan olsun" dedi.

Bayrak yapımında yer alan mahalle sakinlerinden Kemal Şanverdi ise yaptığı açıklamada, "Bayrağımızı yaparak askerimize destek olduk. Bayrağımızı tüm şehit annelerine armağan ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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