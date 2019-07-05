Hatay Reyhanlı'da bir araçta patlamada meydana geldi, ölü ve yaralılar var
Hatay Reyhanlı'da bir araçta meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği bildirildi.
Hatay Reyhanlı'da bir araçta meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği bildirildi.
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Kaynak: Euronews.com
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