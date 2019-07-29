HATAY Parkomat görevlisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Parkomat görevlisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir parkomat görevlisi, tatile gelen gurbetçinin düşürdüğü para dolu cüzdanı sahibine teslim etti.

Atatürk Bulvarı üzerinde parkomat görevlisi olarak çalışan Selman Bahadır, yerde, içerisinde yüklü miktarda paranın bulunduğu cüzdan buldu. İçindeki evraktan sahibini bulmak için harekete geçen Bahadır, cüzdan sahibi gurbetçi Süleyman Bilen'e ulaştı. Cüzdanını teslim alan gurbetçi Süleyman Bilen, Selman Bahadır'a teşekkür etti. Parayı bulan Selman Bahadır, kendisine ait olmayan bir şeyi almasının söz konusu olmayacağını söyledi ve 'Bulduğum cüzdanı sahibine teslim etmek için çalıştım. Bu nedenle sahibine teslim ettiğim için çok mutluyumö dedi. Cüzdanın sahibi Süleyman Bilen ise İyiler bu dünya da hep var olacaklar. Bir anlık dalgınlığım, içerisinde çok değerli evrakların da bulunduğu cüzdanımın kaybolmasına neden oldu. Çok şükür ki bulundu. İnsanlığın ölmediğini gösteren kardeşimize teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Kaynak: DHA