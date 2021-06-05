(HATAY-ÖZEL)Taş fırına kadın eli değdi... Eşine yardım etmek için fırında çalışıyor

(HATAY-ÖZEL)Taş fırına kadın eli değdi.

(HATAY-ÖZEL)Taş fırına kadın eli değdi... Eşine yardım etmek için fırında çalışıyor

Hatay'da yaşayan Melek Kahraman, fırında hamur yoğurup ekmek pişiriyor

HATAY - Hatay'da yaşayan 38 yaşındaki Melek Kahraman, taş ekmek fırınında çalışarak hamur yoğuruyor, ekmek pişiriyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde taş ekmek fırınını işleten Melek Kahraman'ı görenler şaşırıyor. Hamurun ekmeğe dönüşmesine kadar tüm aşamaları Melek Kahraman yapıyor.

Melek Kahraman yaptığı açıklamada, 17 yılık evli olduğu fırıncı eşine bakarak işi öğrendiğini kaydederek, "Eşime katkı sağlamak için hamur yoğurmayı, hamur açmayı, ekmek pişirmeyi öğrendim. Eşime yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum. Onunla beraber sabah saat 04.30'da fırına geliyorum. Akşam saat 20.30'a kadar beraber çalışıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Biçen