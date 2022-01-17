Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteorolojik tahmine göre, Doğu Akdeniz'de beklenen yağışlar yarın sabah saatlerinden itibaren Osmaniye'de kuvvetli ve çok kuvvetli, Hatay'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak, Kahramanmaraş çevreleri ve Osmaniye'nin doğu kesimleri ile Hatay'ın kuzeydoğusunda (Hassa) yoğun kar yağışı şeklinde olacak.