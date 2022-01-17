Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevresi için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler
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Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevresi için kuvvetli yağış uyarısı
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteorolojik tahmine göre, Doğu Akdeniz'de beklenen yağışlar yarın sabah saatlerinden itibaren Osmaniye'de kuvvetli ve çok kuvvetli, Hatay'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak, Kahramanmaraş çevreleri ve Osmaniye'nin doğu kesimleri ile Hatay'ın kuzeydoğusunda (Hassa) yoğun kar yağışı şeklinde olacak.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Doğu Akdeniz, Osmaniye, Hassa, Güncel, Haber

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