Hatay okul önündeki uygulamada polisten öğrencilere şeker

21.10.2019 12:03

Okul önündeki uygulamada polisten öğrencilere şeker

Hatay'ın İskenderun ilçesinde okul önlerinde uygulama yapan polis ekipleri, okuldan çıkan öğrencilere şeker ikram etti.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe merkezinde çeşitli noktalarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen güven ve huzur denetimi uygulaması yaptı. Zararlı madde satışları ve şüpheli kişiler üzerinde yapılan uygulama sırasında polis, öğrencilere Sizler için buradayız diyerek şeker ikram etti.

Kaynak: DHA