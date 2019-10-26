Hatay mutfağının vazgeçilmez lezzeti; tepsi kebabı

26.10.2019 11:17

UNESCO tarafından 2017 yılında dünyanın 26'ıncı gastronomi şehri seçilen Hatay'da yörenin en meşhur yemeği tepsi kebabı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Hatay'a ait 600 yemek çeşidinden biri olan tepsi kebabı hem lezzeti hem de görüntüsüyle yiyenlerden tam puan alıyor. Yüzyıllardır Hatay'da yapılan tepsi kebabı kasaptaki işlemlerin ardından taş fırında odun ateşinde pişirilerek sıcak ekmekle sunuma hazır hale getiriliyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uzun yıllardır kasaplık yapan Haydar Öter, tepsi kebabının Hatay halkının olduğu kadar yerli ve yabancı turistlerinde ilk tercihi olduğunu söyledi. Tepsi kebabının koyun ve dana etinin karşımı ile yapıldığı ifade eden Haydar Öter, Tepsi kebabı etiyle meşhur. Yüzde 70'i koyunun kaburga etinden yüzde 30'u ise dananın kaburga etinden yapılıyor. Kebap fazla yağlı olmasın diye koyun etinin tamamen kullanmıyoruz. Tepsi kebabı için kullanacağımız ete sarımsak, çeşitli baharatlar, isteğe göre tatlı veya acı biber kullanıyoruzdedi. Tepsi kebabının bir çok pişirim tekniği olduğuna da dikkat çeken Öter tepsi kebabının tadını iyi alması için en uygun pişirim tekniğinin odun ateşi olduğuna dikkat çekti.

Hatay'ın tepsi kebabı konusunda en meşhur yer olduğunu anlatan Öter, Bir çok yerde tepsi kebabı yapılabilir; ama hiçbir yer Hatay gibi olamaz bu iş için önce dürüstlük lazım sonra da bu işe aşık olmak lazım bu işi sevmedikten sonra boş. Biz işimizi severek, saygı duyarak yapıyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA