Hatay mozaikleri EXPO'ya hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay mozaikleri EXPO'ya hazırlanıyor

Hatay mozaikleri EXPO'ya hazırlanıyor -Mozaik Ustası Elif Kocaoğlu Kültekin, EXPO için mozaik hazırlıklarına devam ettiklerini ve genel olarak hediyelik eşya üzerine çalıştıklarını belirtti Hatay'da "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla düzenlenecek olan EXPO 2021 için mozaik ustaları,...

25.06.2020 21:03 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:08

Hatay mozaikleri EXPO'ya hazırlanıyor

-Mozaik Ustası Elif Kocaoğlu Kültekin, EXPO için mozaik hazırlıklarına devam ettiklerini ve genel olarak hediyelik eşya üzerine çalıştıklarını belirtti

HATAY - Hatay'da "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla düzenlenecek olan EXPO 2021 için mozaik ustaları, hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Mozaik ustası Elif Kocaoğlu Kültekin EXPO için kendi üretimlerini yaptıklarını, tasarımlar hazırladıklarını söyledi.

Gelecek yıl "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla düzenlenecek organizasyona ev sahipliği yapacak olan Hatay'da mozaik ustaları da hazırlıklarını sürdürüyor. Mozaik Ustası Elif Kocaoğlu Kültekin, EXPO için mozaik hazırlıklarına devam ettiklerini ve genel olarak hediyelik eşya üzerine çalıştıklarını belirtti.

Mozaik Ustası Elif Kocaoğlu Kültekin, EXPO'nun Hatay için bir fırsat olduğunu ve tanıtım açısından faydalı olacağını belirterek "Hobi olarak başladığım mozaik sanatına yaklaşık 15 yıldır devam ediyorum. 5 yıl amatörce, 10 yıldır profesyonel olarak uğraşıyorum bu sanatla. EXPO Hatay için inanılmaz bir fırsat, bu sadece mozaik için değil, gastronomi, endemik bitkiler ve tarihi açısından her anlamda inanılmaz bir tanıtım olacağını düşünüyorum. Bizlere de orada yer verileceği için bizde kendi üretimimizi yapıyoruz, hazırlıklarımıza başladık, devam ediyoruz. Bizim çalışmalarımız bu yöreye ait arkeoloji müzesinde olan eserlerin replikalarını yapıyoruz. Çünkü buraya gelen insanlar Arkeoloji Müzesi'ni gezecekler, aynı zamanda onlara benzer hediyelik eşya almak isteyecekler. Birde özel tasarımlarımız olacak. Sergilenmesi planlanan mozaik için çok geniş bir alan ayrılmış ve inanılmaz güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü özel bir tasarım olacak, tasarımı ile Mustafa Kemal Üniversitesi ilgileniyor. Bir hikaye eşliğinde yapılması planlanıyor. Hatay'da yaşayan medeniyetlerin hikayesi oluşturulup, planlanıyor. Hatay tanıtımı için başarılı olacaktır" dedi.

Tasarımlarını daha çok hediyelik olarak yaptıklarını belirten Kültekin, "Daha çok hediyelik eşya üzerine çalışıyoruz. Çünkü buraya gelen misafirler Hatay'a özgü bir şey almak istedikleri zaman ya mozaik ya ipek alacaklar. Doğal olarak hem maddi hem manevi onları sarsmayacak hediyelik, masa, duvar süsü gibi ürünleri almak isteyecekleri için biz genelde çalışma ve tasarımlarımızı onlara yönelik yapıyoruz" diye konuştu.

Hatay mozaikleri EXPO'ya hazırlanıyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı Haber
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi Haber
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı Haber
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı Haber
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gümüşhaneli çoban, hayvan otlatma meselesinden tartıştığı kuzenini öldürdü
Gümüşhaneli çoban, hayvan otlatma meselesinden tartıştığı kuzenini öldürdü
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum
Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum
Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Hindistan'da yıldırımların isabet ettiği 83 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Hindistan'da yıldırımların isabet ettiği 83 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit...
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden...
Ajax'ın yıldızı Klaas Jan Huntelaar, attığı gollerle göz kamaştırıyor
Ajax'ın yıldızı Klaas Jan Huntelaar, attığı gollerle göz kamaştırıyor
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Buse Varol Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Tahir Karapınar Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza İzmir Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Hatay mozaikleri EXPO'ya hazırlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 21:08:44. #1.15#
title