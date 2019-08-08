HATAY MOZAİK SANATINI DÜNYAYA TAŞIYORLAR

08.08.2019 11:36

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Ahmet Önder Çift, kurduğu mozaik atölyesinde Hatay'ın mozaik ve kültür sanatına katkı sağlıyor.

Doğal renkli mozaik taşlarını kullanarak, sanatsal figürler ortaya çıkardığını söyleyen Çift, el emeği ile yaptıkları resimler arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı padişahları, doğa ve çiçek resimleri ile Yunan mitolojisinden eserler ortaya çıkardıklarını belirtti.

Atölyesinde Suriyelilerinde bulunduğu ekiple çalıştıklarını söyleyen Çift, Doğal renkli mozaik taşlarını bir araya getiriyoruz. Ortaya sanatsal eserler çıkıyor. Müşterilerin istek ve taleplerini de değerlendiriyoruz. Hatta Yunan anatomisinden figürlerin yer aldığı eserleri müşterilerimizin talebi doğrultusunda mozaikle resmederek sanata dönüştürüp topluma kazandırmaya çalışıyoruzö dedi.

Otel, motel, restaurantlarda, evlerde duvarlara, havuz kenarında, şömine altlarında, yani insanların hayal edebilecekleri her yerde kullanmak üzere çeşitli sanat eserleri yaptıklarını anlatan Çift, amacının Hatay kültür ve mozaiğini dünyanın her yerine ulaştırmak ve kentin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

YURT DIŞI VE YURT İÇİNDEN TALEP VAR

Aralarında Fransa, Almanya, Dubai, Avustralya, Ürdün olmak üzere birçok ülkeye mozaikle süslü eserler gönderdiklerini belirten Çift, Yurt içinde de Antalya, Mersin, Hatay'ın ilçeleri de olmak üzere çeşitli kentlere de gönderiyoruz. Çalışmalarımız doğadan esinlenilmiş şekillerden oluşuyor. Çalışmalarımız arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı Padişahları, insanların şahsi ve aile fotoğrafları, manzara, Yunan mitolojisinden eserler, hayvan figürleri, manzara, çiçek resimleri varö diye konuştu.

HATAY'IN KÜLTÜR VE SANATINA KATKI OLSUN

Kurdukları atölyede, çalışanlarının geçimlerine destek olduklarını sözlerine ekleyen Çift, şunları söyledi

Amaç, Hatay'ın tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak, Hatay'ın mozaik sanatını yaygınlaştırmak, kültüre sanata katkı sağlamak. Çok sevdiğimiz sanat işimizi zevkle ve hayranlıkla yapıyoruz. Uzun yıllar yapmaya devam edeceğiz ve bizden sonrakilere de miras olarak bırakmayı hedefliyoruz.ö

Kaynak: DHA