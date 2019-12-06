: Hatay mobilya atölyesinde yangın 5 iş yeri zarar gördü

06.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:39

Mobilya atölyesinde yangın 5 iş yeri zarar gördü

HATAY'da, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın çevredeki 4 işyerine de sıçrayarak büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Antakya Küçük Sanayi Sitesi 7. Cadde'deki bir mobilya imalathanesinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek imalathanenin yanındaki 4 iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın nedeniyle 5 iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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