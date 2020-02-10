Hatay milletvekillerinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki

10.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:12

Hatay'da AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ortak basın toplantısıyla tepki gösterdi.

Hatay Valiliğinin bahçesindeki toplantıda konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti, CHP, MHP ve STK'lerin seçilmiş temsilcileri olarak bir arada olduklarını söyledi.

Söz konusu Hatay olunca herkesin rozetlerini bir kenara bıraktığını belirten Yayman, şöyle konuştu:

"Akıncı'nın İngiliz gazetesine yaptığı esef verici açıklamalar, sorunlu zihniyetini ve skandal tutumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. KKTC'nin Türkiye'ye bağlanma ihtimalini korkunç olarak nitelendiren ve milli mücadele kahramanı Tayfur Sökmen Bey'i de hedef alarak 'İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım.' diye açıklama yapan Akıncı'nın, Hatay ve Hataylıları yaralayan bu sözlerini Hatay'ın evlatları olarak asla kabul etmiyoruz.

Tayfur Sökmen, milli bir kahramandır. Onun adı tarihe ve aziz milletimizin kalbine yazılmıştır. Onun mücadelesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve milletimizin mücadelesidir."

"Hatay halkından özür dilemeli"

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir de Akıncı'nın, Hatay'ın anavatana katılışını "korkunç" olarak nitelendirmesinin skandal olduğunu söyledi.

Akıncı'nın Türk milletinin mi yoksa emperyalist işgalcilerin mi yanında olduğunu bilmek istediklerini dile getiren Tokdemir, "Asıl korkunç olacak olan, Hatay'ın anavatana kavuşamayıp, sömürge bir devlet olup emperyalist devletlerce yutulmasıydı. Çok şükür, atalarımız buna izin vermedi. Akıncı'yı talihsiz bu sözlerinden dolayı Türk milleti ve Hatay halkından özür dilemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, ay yıldızlı bayrağımız onurumuzdur"

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da Akıncı'nın skandal açıklamalarına karşılık vermek üzere bir araya geldiklerini kaydetti.

Açıklama yaptıkları valilik binasının 81 yıl önce Hatay milletvekillerinin anavatana katılma kararını aldıkları yer olduğunu hatırlatan Kaşıkçı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün bizler de tıpkı 81 yıl önceki gurur ve heyecanla Hatay'ın seçilmiş milletvekilleri olarak Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında hür ve bağımsız şekilde yaşamaktan büyük bir onur duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, ay yıldızlı bayrağımız onurumuzdur."

Açıklamanın ardından milletvekilleri ve katılımcılar, valilik bahçesindeki Hatay Devletinin ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in anıtının önünde fotoğraf çektirdi.

Bazı katılımcıların Türk ve KKTC bayraklarıyla iştirak ettiği programda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve Kıbrıs gazileri de yer aldı.

Kaynak: AA