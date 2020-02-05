Hatay merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

05.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:27

Hatay ve Gaziantep'te eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, eş zamanlı yapılan operasyonda Hatay'da cezaevinde bulunan 2 kişi ve Gaziantep'te bulunan 3 şüpheli olmak üzere toplamda 5 şüpheliye yönelik 7 ayrı adreste arama yapıldı. Gaziantep'te bulunan 3 şüpheliden 2'si yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 6 bin 350 gram esrar, 32 gram metamfetamin ve 20 gram bonzai ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İHA