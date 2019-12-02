Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Hatay merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

02.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:50
Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İlçe , tehdit ve silahlı yaralama suçlarına karıştığını tespit ettiği ve "Gülerler" olarak bilinen grup üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce Hatay merkezli Diyarbakır ve Samsun'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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