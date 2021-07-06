Hatay merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 25 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 25 kişi yakalandı

Hatay merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 25 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 25 kişi gözaltına alındı.

Hatay merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 25 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen 31 hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Mersin ve Gaziantep'teki 16 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 25 kişi yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 3 altın bileklik, 2 yüzük, 1 kolye ve 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

KANLI EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ DEAŞ'LI TUTUKLANDI
KANLI EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ DEAŞ'LI TUTUKLANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Müslüm Gürses İbrahim Selim
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 25 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 17:34:05. #1.15#

title