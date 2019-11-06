Hatay merdiven altı üretilen süt ürünleri toprağa gömüldü

06.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:31

Merdiven altı üretilen süt ürünleri toprağa gömüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yasalara aykırı şekilde merdiven altı süt ürünleri imalatı yapan bir iş yeri, mühürlenerek kapatıldı. İşyerinde ele geçirilen peynir ve yoğurtlar, zabıta ekipleri tarafından toprağa gömüldü.

Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde kaçak yoğurt ve peynir imalatı yapıldığı ihbarlarını değerlendiren Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, işyerine baskın düzenledi. İnsan sağlığını hiçe sayarak yasalara aykırı ve hijyenik şartlar taşımayan bir ortamda ruhsatsız şekilde yoğurt, peynir gibi süt ürünleri imalatı yapan işletmedeki kovalanmış satışa hazır ürünler, imha edilmek üzere araçlara yüklendi. Dev tencerelerdeki sütler de dökülerek imha edildi.

Ekipler, uyarı ve bilgilendirme yaptıkları işyerini mühürleyerek faaliyetten men etti.

Kaynak: DHA