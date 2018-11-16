Hatay Meclis Binası Müze Olsun"

Hatay'ın Türkiye topraklarına katılması kararının alındığı tarihi Meclis binasının önce sinema sonra künefeci olarak kullanılmasına tepkiler sürerken, STK temsilcileri, binanın Kurtuluş Müzesi olmasını talep etti.

Rasim Adalı tarafından 1932 yılında sinema ve tiyatro salonu olarak bin 175 metrekare alan üzerine inşa edilen bina, Hatay'ın Fransız işgalinden sonra, Hatay meclisinin 40 üyesinin 2 Eylül 1938'de ilk toplantısını yapıp, Hatay Devleti'ni ilan ettiği yer olarak kayıtlara geçti. 1936 yılında Fransız Mimar Leon Benjuda tarafından restore edilmesiyle 'Hatay Devleti Meclisi' olarak kullanılan tarihi bina daha sonraki yıllarda Gündüz Sineması adı altında faaliyetini sürdürdü. Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın istimlak etmek istediği ve bir zamanlar porno filim oynattığı iddiasıyla gündeme gelen ve şimdiki sahibi Rasim Adalı'nın torunlarına ait olan binanın 2001'den bu yana kültür ve araştırma merkezi olması için girişimlerde bulunuldu ancak herhangi bir sonuç alınamadı.

Tarihi kayıtlara göre, Asi nehri kıyısındaki kesme taş binanın yapılış amacı sinema olarak görülüyor. Avrupa Konseyi Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri'ne 31.00 sıra numarası ile kayıtlı bina, mimari yönüyle de büyük önem taşıyor. Bina, tüm tarihi kayıtlarda, Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in seçildiği, Hatay devletinin kuruluşunun ilan edildiği ve hükümetin kurulduğu yer olarak gösteriliyor.

KÜNEFECİ TEPKİSİ

Adalı Ailesi tarafından işletmelere kiralanan binanın son olarak künefeci olarak kullanılması da tepkilere neden oldu. Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu, daha önceleri sinema salonu, şimdilerde künefe salonu olarak kullanılan binanın müze olması gerektiğini söyledi. Nacioğlu, "Hataylıları gerçekten bu konu üzüyordu. Daha önce kötü filmlerin izlendiği ve Hatay'ımızın hiç hak etmediği bir konumda kullanılıyordu. Daha sonra burası, şuanda künefe ve çay, kahve filan gibi şeylerin satıldığı bir yer haline geldi. O da bizi üzüyor. Gerçekten böyle tarihi bir binanın bu şekilde kullanılması bizim için çok kötü bir şey. Kurtuluş Müzesi olması Hatay turizmine ve ülke turizmine çok büyük katkı yapar. İnşallah bu yolda ilerleme yaparız" dedi. Binanın mülk sahiplerine de çağrı yapan Başkan Nacioğlu, binanın devlete bırakılması gerektiğini söyledi.