Hatay maydanozuna korona engeli
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Hatay maydanozuna korona engeli

25.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:09
Hatay maydanozuna korona engeli

Hatay'da yaklaşık 40 bin dekar alanda üretilen ve Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan maydanoz, korona virüs nedeniyle ihraç edilemiyor.

Hatay'da yaklaşık 40 bin dekar alanda üretilen ve Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan maydanoz, korona virüs nedeniyle ihraç edilemiyor.

Kırmızı biber, pazı, erik, Trabzon hurması ve marul gibi ürünlerin yetiştirildiği Hatay, maydanoz üretiminde de önemli yere sahip.

Başta Samandağ olmak üzere Arsuz ve Reyhanlı ilçelerinde yoğunlukla yetiştirilen maydanoz,

4 mevsim hasat ediliyor.

Tüccar Mehmet Coşkun, maydanoz ticaretine 90'lı yıllarda başladığını, 2000 yılında Rusya'ya ihracat yaptığını belirterek, korona virüs nedeniyle maydanoza yurt dışından talep olmadığını söyledi. - HATAY

Hatay maydanozuna korona engeli
Hatay maydanozuna korona engeli
Hatay maydanozuna korona engeli
Hatay maydanozuna korona engeli
Hatay maydanozuna korona engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 10:09:45. #1.15#
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