HATAY LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN, POLİS HAFTASI SÜRPRİZİ

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir grup lise öğrencisi okul idaresinin de izniyle polisi arayarak kavga ettiklerine dair ihbarda bulundu.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir grup lise öğrencisi okul idaresinin de izniyle polisi arayarak kavga ettiklerine dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, öğrencilerin onlar için hazırladığı Polis Haftası sürpriziyle karşılaştı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıldönümü, her yılın 6-12 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası ile birlikte Türkiye genelinde kutlanıyor. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri, Polis Haftası nedeniyle güvenlik güçlerine bir sürpriz hazırladı. İlk olarak okul idaresinden izin alan öğrenciler daha sonra polisi arayarak asılsız bir kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine kısa sürede okula gelen polis ekipleri, öğrenciler tarafından çiçekler ve Türk bayrakları ile karşılandı. Öğrenciler, güvenlik güçlerinin Polis Haftası'nı hep bir ağızdan kutladıktan sonra ekiplerle uzun süre sohbet etti. Polis, bu jest nedeniyle öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı