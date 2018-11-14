Hatay Lezzetleri İspanya'yı Sardı

Geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Valencia kentinde başlayan Gastronoma Yemek Festivali'ne katılan Hatay ekibi, festivalin 2. ve 3. günlerinde de birbirinden özel lezzetleri katılımcılarla paylaştı.

İkinci gün menüsünde ıspanak borani, firik pilavı üstünde incik ve taş kadayıf yapan gastronomi ekibinin yaptığı tüm lezzetler misafirler tarafından oldukça beğenildi.

Üçüncü günde de humus, zahter salatası, sarmaiçi (kısır), şiş börek çorbası, kağıt kebabı ve kabak tatlısını muhteşem sunumlarla gözler önüne seren Hatay ekibinin başarısı İspanya basınının dikkatinden kaçmadı.