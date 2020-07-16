HATAY Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayayı ezdi 1 ölü
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HATAY Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayayı ezdi 1 ölü

Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayayı ezdi: 1 ölüHATAY'ın Samandağ ilçesinde kaldırımda yürüyen Naime Gökkurt (54), kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybederken, elektrik direğine çarparak duran aracın sürücüsü ve yanındaki kişi de yaralandı.

16.07.2020 21:19 | Son Güncelleme: 16.07.2020 21:24

Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayayı ezdi: 1 ölü

HATAY'ın Samandağ ilçesinde kaldırımda yürüyen Naime Gökkurt (54), kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybederken, elektrik direğine çarparak duran aracın sürücüsü ve yanındaki kişi de yaralandı. Kazanın ardından mahalle sakinleri, gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürüp, yolu bir süre trafiğe kapattı. Kaza, saat 18.30 sıralarında Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 RAA 96 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırımda yürüyen Naime Gökkurt'u ezdikten sonra elektrik direğine çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, otomobilin ezdiği Gökkurt'un öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Gökkurt'un cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR

Bölge kazaların sık sık yaşandığını belirten ve yetkilileri de gerekli önlemleri almamakla suçlayan mahalle sakinleri, trafiği bir süre kapatıp, tepki gösterdi. Jandarmanın uzun uğraşları sonucu ikna edilen vatandaşlar, yolu yeniden trafiğe açtı. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

HATAY Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayayı ezdi 1 ölü

Kaynak: DHA

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