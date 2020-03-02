Hatay komandolar, kurban kesilip, dualarla idlib'e gönderildi
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Hatay komandolar, kurban kesilip, dualarla idlib'e gönderildi

Komandolar, kurban kesilip, dualarla İdlib'e gönderildiTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'e komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

02.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:00
Hatay komandolar, kurban kesilip, dualarla idlib'e gönderildi

Komandolar, kurban kesilip, dualarla 'e gönderildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri () tarafından İdlib'e komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Suriye sınırının güvenliği için başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında birliklerden gönderilen komandolar ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Kurban kesilip dualar edildikten sonra komandolar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Bayezıd-i Bestami Hz. Türbesi'nde hatmi şerifler okunup, şehitlerin ruhlarına bağışlanarak, askerlerin başarısı için dualar yapıldı. Komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Hatay komandolar, kurban kesilip, dualarla idlib'e gönderildi
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