Hatay Kırsalına Hava Harekatı
Türk Silahlı Kuvvetlerince Hatay kırsalında düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Hatay kırsalında düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Hatay kırsalında 29 Ağustos'ta düzenlenen hava harekatında güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.