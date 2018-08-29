Hatay Kırsalına Hava Harekatı
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Hatay Kırsalına Hava Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Hatay kırsalında düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hatay Kırsalına Hava Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Hatay kırsalında düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Hatay kırsalında 29 Ağustos'ta düzenlenen hava harekatında güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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