HATAY Kırıkhan'ın düşman işgalinden kurtuluşu, festivalle kutlandı

Kırıkhan'ın düşman işgalinden kurtuluşu, festivalle kutlandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ilçe kaymakamlığı ve belediye tarafından düzenlenen 'Türk askerinin Kırıkhan'a girişinin 81. yıl dönümü ve Geleneksel 13. Kavun Festivali' coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı saat 19.00'da Demokrasi Meydanı'ndan Atatürk Anıtı'nın önüne kadar mehteran takımı eşliğinde bayraklarla yürüyüş yapılarak başladı. Saygı duruşun ve İstiklal Marşı'nın ardından Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Çınar'a Türk Bayrağı verdi. Daha sonra yerel sanatçılar konser verdi.

GELENEKSEL KAVUN FESTİVALİ

İlçe Tarım Müdürü Ali Temizkan, en iyi 3 kavun üreticisi Hatice Damlı, Güner Ceritoğlu ve Serdar Abalı'yı altınla ödüllendirdi. Başkanı Ayhan Yavuz, ilçede üretilen kavunun Kırıkhan'ın ekonomisine büyük katkı sağladığını, dünyada ekonomik açıdan kalkınma için en önemli faktörün üretim olduğunu ifade ettii. Yavuz, Kırıkhan kavununun aroması ve tadıyla Türkiye'nin en tanınan kavunu haline geldiğini söyledi. Festival, vatandaşlara kavun ikramıyla sona erdi.

Kaynak: DHA